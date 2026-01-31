Come finisce la Repubblica islamica? Il modello Urss

La situazione in Iran si fa sempre più tesa. Ieri il presidente turco Erdogan ha incontrato il ministro degli Esteri di Teheran, Abb, cercando di convincere i funzionari iraniani a fare qualche passo indietro. La domanda che molti si pongono è se il modello della Repubblica islamica possa resistere ancora a lungo, come successe all’Unione Sovietica. La crisi interna e le pressioni esterne spingono il paese verso un punto di non ritorno.

Le proteste in Iran hanno cambiato il regime per sempre e Khamenei per conservarlo è convinto che l'attacco militare sia meno pericoloso di un negoziato Chiunque abbia un canale aperto con la Repubblica islamica dell’Iran ha provato a convincerla: cedi. Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi. Sperava di convincerlo a scegliere la linea del dialogo con Donald Trump. Il presidente americano ha riempito il medio oriente con la sua “big beautiful armada”, una grande armata puntata contro l’Iran, per dimostrare di essere pronto a sferrare un attacco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Le proteste in Iran, iniziatesi come reazione al crisi economica, si sono intensificate, rappresentando una delle sfide più significative al governo negli ultimi anni.

In diverse città della Repubblica Islamica continuano le proteste contro il caro vita, l’iperinflazione e la svalutazione del rial.

