come cambiano le amicizie quando cresciamo

Man mano che invecchiamo, le amicizie cambiano. Ci rendiamo conto che i rapporti che sembravano eterni a volte si raffreddano o si trasformano. Molti scoprono che le persone con cui si passava ogni giorno a scuola non sono più così presenti nella vita quotidiana. Altre invece trovano nuove amicizie, più profonde o più leggere, a seconda delle tappe di crescita. La verità è che i legami si evolvono, e il concetto di amicizia si adatta alle fasi della vita.

L’abbiamo letto e sentito in ogni dove il mito di avere un’amica per sempre, di poter vantare un rapporto duraturo. Ma a volte, durante la vita, capita di perdersi. Le persone cambiano e con loro anche le amicizie. Quando cresciamo, diventa un impegno a tutti gli effetti mantenere i rapporti vivi. Le amicizie d’infanzia e i legami per prossimità. Quando siamo piccole, la maggior parte delle amicizie avviene per prossimità: i nostri compagni di classe, di scuola o che fanno sport con noi diventano anche gli amici con cui passiamo i pomeriggi o i weekend. Ogni età ha le proprie esperienze, e sono proprio loro a farci maturare e cambiare modo di vedere il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il report ISTAT 2023 offre uno sguardo sulla quotidianità degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 19 anni.

Le amicizie che si interrompono senza conflitti rappresentano un modo silenzioso di allontanarsi.

