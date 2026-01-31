Seefeld, l’atleta tedesco Vinzenz Geiger conquista la vittoria nella gara di combinata nordica, tenutasi nella Compact Race. È la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo, dopo quella di Ramsau. Samuel Costa si piazza 21esimo.

Seconda vittoria stagionale per Vinzenz Geiger nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Il tedesco dopo Ramsau esulta ancora in Austria: successo nella Compact Race di Seefeld. Rimonta vincente per il classe 1997, che partiva addirittura dalla decima piazza. Nello sci di fondo ha mostrato la sua classe andando a primeggiare allo sprint e lanciandosi al meglio verso le Olimpiadi di Milano Cortina. Seconda posizione per il leader di Coppa, Johannes Lamparter, completa il podio Jens Luraas Oftebro. Quarto è Stefan Rettenegger, quinto invece Ilkka Herola. In casa Italia positiva la performance di Samuel Costa, ventunesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Combinata nordica, nella Compact di Seefeld vince Vinzenz Geiger. Ventunesimo Samuel Costa

