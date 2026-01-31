Combinata nordica | Ida Marie Hagen si prende la Compact a Seefeld sedicesima Gianmoena

Ida Marie Hagen ha vinto la prova della Compact Race nella coppa del mondo di combinata nordica a Seefeld. La norvegese ha conquistato il primo posto, mentre la italiana Gianmoena si è piazzata sedicesima. La gara si è acceso subito, con Hagen che ha dimostrato di essere in forma, lasciando alle spalle le avversarie. La competizione si è conclusa con un risultato chiaro, e Hagen ha preso una rivincita dopo le ultime gare.

Arriva subito la rivincita nella Compact Race per Ida Marie Hagen nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. La seconda tappa del Triple di Seefeld infatti vede primeggiare la norvegese, leader della classifica generale. Un vero e proprio dominio per il pettorale giallo che nel fondo è andata a staccare tutte le rivali, aggiudicandosi la prova praticamente per dispersione. Aumenta il margine in chiave sfera di cristallo, praticamente già in tasca. Seconda posizione per la vincitrice di ieri, Alexa Brabec: la statunitense, prima nel salto, deve arrendersi di 26". Terza piazza in volata per la tedesca Nathalie Armbruster che supera allo sprint la norvegese Marte Leinan Lund.

