Questa mattina, in diversi istituti italiani, studenti e docenti si sono trovati a confrontarsi con il problema dei coltelli a scuola. Le scuole si chiedono se sia meglio educare o punire, e se l’uso dei metal detector possa davvero aiutare a mantenere la sicurezza. La questione divide opinioni e apre un dibattito che riguarda tutta la comunità scolastica.

Educare o reprimere, perdonare o punire, metal detector o no? Sono i dilemmi che attraversano in questi giorni il mondo della scuola. La causa immediata di questo dibattito, che sta già collocando su fronti opposti la scuola e la politica, sono i recenti episodi di violenza accaduti dentro o nei dintorni di alcuni istituti scolastici, che hanno avuto come esito ferimenti gravi e l’omicidio di La Spezia. Il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Interno hanno firmato una Circolare congiunta, che consente alle scuole italiane di richiedere l’uso di metal detector agli ingressi degli edifici scolastici in presenza di situazioni di rischio, come episodi di violenza, spaccio di sostanze o bullismo reiterato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il ministro dell'Istruzione Valditara è stato a Spezia, in seguito alla vicenda del ragazzo accoltellato in classe.

Da quasi un anno, a Napoli e in alcuni comuni della provincia, è attivo un piano di controlli all’ingresso delle scuole, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi, come coltelli.

I coltelli, il compagno (di scuola) che sbaglia

Argomenti discussi: A scuola con i coltelli, in Alto Adige uno è stato creato con la stampante 3D. Il fenomeno si allarga; Coltelli a scuola, Piantedosi: Direttiva ai presidi per mettere metal detector, anche a sorpresa; Il metal detector per bloccare i coltelli a scuola, i presidi: Non basta reprimere, serve educare alle emozioni; 87mila studenti hanno usato un coltello a scuola nel 2025, i dati.

Varese, giocano con un coltello a scuola: studente finisce in QuesturaIl fatto è avvenuto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi. Due ragazzi hanno iniziato a giocare durante l'intervallo all'interno dei bagni della scuola: uno dei due è rimasto leggermente ferito ... tg24.sky.it

Coltelli a scuola: studente di Bolzano li realizza con la stampante 3D e li porta in classe. DenunciatoUn ragazzino minorenne è stato denunciato a Bolzano per avere fabbricato coltelli con una stampante 3D. Uno di questi coltelli è stato trovato a scuola, in possesso di uno studente che lo ha acquisito ... tg.la7.it

#Armi e coltelli tra i banchi di scuola: in un istituto di Napoli i metal detector controllano gli ingressi. La dirigente a Siamo Noi: "Abbiamo fallito come educatori No. Rivendichiamo l'azione educativa della scuola ma non vogliamo essere da soli". La puntata è di - facebook.com facebook

