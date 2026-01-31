Colpa dei Sensi replica in tv e in streaming | quante puntate sono dove rivedere la fiction con Gabriel Garko e Anna Valle

Colpa dei Sensi torna in onda in tv e online perché Mediaset ha deciso di riproporre la fiction dopo il successo iniziale. La serie, diretta dai Tognazzi, vede ancora una volta protagonista Gabriel Garko accanto ad Anna Valle. La replica comprende tutte le puntate andate in onda, permettendo agli spettatori di rivedere le vicende dei personaggi. La fiction è disponibile sia in televisione che sulle piattaforme di streaming della rete.

Colpa dei Sensi replica in tv e in streaming. Colpa dei Sensi è la fiction Mediaset diretta da Simona e Ricky Tognazzi, che vede di nuovo insieme la coppia Gabriel Garko e Anna Safroncik. In breve, la storia parla di Davide (Gabriel Garko) e il ritorno nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, lo mette di fronte al suo passato sentimentale: Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo vecchio migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città. Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

