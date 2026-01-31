Collocamento della seconda tranche di Bond Borgosesia anticipato | decisione motivata da dinamiche di mercato
Borgosesia ha deciso di chiudere in anticipo la seconda tranche del suo bond, il “Borgosesia 6,30%”. La richiesta degli investitori è stata più forte del previsto, spingendo l’azienda a chiudere prima del previsto. La notizia arriva dopo settimane di rumors di mercato e testimonia la fiducia degli investitori nel progetto della società.
Borgosesia ha chiuso anticipatamente il collocamento della seconda tranche del prestito obbligazionario “Borgosesia 6,30%”, con un esito superiore alle aspettative. L’operazione, inizialmente prevista per un valore massimo di 25 milioni di euro e successivamente ampliata a 40 milioni, si è conclusa in modo completo già nelle prime ore di apertura, grazie a un’ampia domanda da parte degli investitori. La decisione di anticipare la chiusura è stata presa dalla società quotata all’Euronext Milan, attiva in settori strategici come la valorizzazione di portafogli immobiliari e la gestione di crediti, nonché negli investimenti in asset alternativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
