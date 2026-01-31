Borgosesia ha deciso di chiudere in anticipo la seconda tranche del suo bond, il “Borgosesia 6,30%”. La richiesta degli investitori è stata più forte del previsto, spingendo l’azienda a chiudere prima del previsto. La notizia arriva dopo settimane di rumors di mercato e testimonia la fiducia degli investitori nel progetto della società.

Borgosesia ha chiuso anticipatamente il collocamento della seconda tranche del prestito obbligazionario “Borgosesia 6,30%”, con un esito superiore alle aspettative. L’operazione, inizialmente prevista per un valore massimo di 25 milioni di euro e successivamente ampliata a 40 milioni, si è conclusa in modo completo già nelle prime ore di apertura, grazie a un’ampia domanda da parte degli investitori. La decisione di anticipare la chiusura è stata presa dalla società quotata all’Euronext Milan, attiva in settori strategici come la valorizzazione di portafogli immobiliari e la gestione di crediti, nonché negli investimenti in asset alternativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Collocamento della seconda tranche di Bond Borgosesia anticipato: decisione motivata da dinamiche di mercato

Approfondimenti su Borgosesia 10,30%

Kappa FuturFestival ha annunciato la seconda tranche dei nomi che compongono la line up ufficiale della tredicesima edizione, prevista dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino.

La prossima settimana si prevede un secondo aumento dei prezzi delle sigarette, dopo il rincaro di 30 centesimi già applicato a marchi come Philip Morris e Marlboro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Borgosesia 10,30%

Argomenti discussi: Bond Borgosesia, chiusura anticipata del collocamento della seconda tranche; Borgosesia colloca in anticipo la seconda tranche del bond Borgosesia 6,30%; Borgosesia, integralmente collocata la seconda tranche da 40 milioni del bond Borgosesia 6,30%; Borgosesia apre la seconda tranche del bond 2025–2030 con rendimento del 6,3%.

Bond Borgosesia, chiusura anticipata del collocamento della seconda trancheBorgosesia - società quotata all'Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti - ha comunicato la chiusura ... soldionline.it

Borgosesia, integralmente collocata la seconda tranche da 40 milioni del bond Borgosesia 6,30%Borgosesia, società attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, ... teleborsa.it

Aumenta a 65 mln l’ammontare bond Borgosesia 6,30% requadro.com/aumenta-a-65-m… via @Requadro2 x.com