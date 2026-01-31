Collo rigido? Rilassalo in 5 minuti con 3 esercizi semplici per un rapido sollievo

Se il collo si irrigidisce e senti tensione, prova subito tre esercizi semplici. In soli cinque minuti, puoi rilassare i muscoli delle spalle e migliorare l’afflusso di ossigeno al viso. Una ginnastica facile e veloce che aiuta a contrastare rughe e colorito spento, senza bisogno di attrezzi o complicazioni.

Ci sono molte ragioni per cui collo e spalle si irrigidiscono fino a provocare tensione e dolore. A cominciare dalle posture sbagliate e prolungate come stare un po' ingobbiti alla scrivania o attaccati allo smartphone con la testa protesa in avanti. Caricarsi di pesi come i sacchetti della spesa o semplicemente la borsa di tutti i giorni così piena di oggetti da far contrarre giorno per giorno la muscolatura che va dal dorso alla testa. Anche lo stress e le ansie si accumulano proprio lì, nell'area intorno al collo. "Lo senti perché i muscoli si irrigidiscono e persino il viso appare più stanco e la pelle più spenta", spiega ", dice Anna Kostina, moscovita di nascita e milanese di adozione, mamma di tre figlie, insegnante di yoga e face yoga, discipline che trasmette con un approccio ginnico e pragmatico.

