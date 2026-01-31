Colleferro Antonietta Colaceci in Maffucci compie 90 anni e festeggia con la sua grande famiglia questo meraviglioso traguardo

A Colleferro, Antonietta Colaceci in Maffucci ha appena spento 90 candeline. La festa è stata grande, con tutta la famiglia riunita per celebrare questo traguardo speciale. È una donna che ha dedicato la vita al commercio di abbigliamento e alta moda, e oggi riceve l’affetto di parenti e amici. La sua lunga carriera e il suo impegno sono stati un esempio per molti in città.

