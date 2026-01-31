cna contro i produttori di camion il giudice dispone i risarcimenti

Una sentenza ha dato ragione a Cna Fita contro i produttori di camion. Il giudice ha disposto risarcimenti a favore delle imprese di autotraposporto, rafforzando la posizione dell’associazione. È un risultato che potrebbe cambiare le carte in tavola per molte aziende del settore.

Una nuova vittoria nella battaglia di Cna Fita contro i produttori di autocarri, a tutela delle imprese di autotraposporto. Nei mesi scorsi, anche sul nostro territorio, ha avuto i primi riscontri l’azione risarcitoria intentata da 600 imprese in Italia contro il cartello di produttori di camion che, tra il 1997 ed il 2011 ha alterato i prezzi dei veicoli con conseguenti danni economici per le imprese di trasporto. Ben 46 imprese della provincia di Forlì-Cesena si sono viste riconoscere nei mesi scorsi un indennizzo complessivo superiore ai 600mila dalle case costruttrici coinvolte. Oggi arriva un ulteriore successo in questa lotta a tutela delle piccole imprese: il tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di Fita Cna determinando importanti risarcimenti per tutte le imprese che hanno aderito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Tribunale di Milano ha dato ragione a CNA Fita in una causa contro il cartello dei costruttori di autocarri.

