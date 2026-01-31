Claire Danes ha raccontato per la prima volta le difficoltà della sua terza gravidanza. A 44 anni, l’attrice ha detto di aver avuto un crollo emotivo quando ha scoperto di aspettare un altro bambino, pensando che non fosse possibile a quell’età. Poi, però, è arrivata la notizia più bella: la nascita di sua figlia nel 2023. Un momento di grande gioia, ma anche di fatica e incertezza.

Un'esperienza che Claire Danes non si aspettava di ripetere, anche alla luce delle passate difficoltà affrontate per concepire il secondo figlio: «Rowan è stato un figlio molto difficile da ottenere. Ho dovuto fare due cicli di fecondazione in vitro». Anche per questo, l'attrice si è definita «terrorizzata» nello scoprire la terza, improvvisa, gravidanza e nel pensare alle possibili complicazioni. Non è la prima volta che Claire Danes affronta l'argomento, infatti, nel novembre 2025, durante un'ospitata al podcast SmartLess, aveva approfondito l'aspetto psicologico della vicenda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claire Danes racconta la gravidanza a 44 anni: «Non pensavo potesse succedere ancora, ho avuto un crollo, poi è arrivata la cosa più bella»

