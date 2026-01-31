civitanovese quattro colpi ardemagni e non solo

La Civitanovese ha chiuso il mercato con quattro acquisti, tra cui Matteo Ardemagni. La società ha annunciato i nuovi rinforzi poco prima della sfida di domani contro l’Urbania. La giornata è stata intensa, con il club che ha ufficializzato i nomi di quattro giocatori per rafforzare la squadra in ogni reparto.

Matteo Ardemagni. È il colpo che piazza la Civitanovese al gong finale del calciomercato e alla vigilia della sfida con l’ Urbania, al culmine di una giornata in cui il club ha ufficializzato in totale quattro nomi per rinforzare la rosa in ogni reparto. Un profilo, quello del bomber classe 1987, che non avrebbe bisogno di presentazioni. Ripercorrendone la carriera, Ardemagni è cresciuto nelle giovanili del Milan per girare lo Stivale tra Perugia, Pro Patria, Cittadella, Triestina, Padova, Atalanta, Modena, ChievoVerona, Avellino, Ascoli, Reggiana e Frosinone, sempre tra serie B e C, con qualche presenza nella massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

