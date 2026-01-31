Civate cade sul Cornizzolo durante il decollo con il parapendio | ferita 67enne

Questa mattina a Civate, una donna di 67 anni è caduta mentre tentava il decollo con il parapendio sul Cornizzolo. La donna ha perso l’equilibrio e si è schiantata al suolo, ferendosi lievemente. Sono intervenuti i soccorritori, che le hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirla in ospedale per accertamenti. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori verifiche.

Civate (Lecco), 31 gennaio 2026 – Durante il decollo con il parapendio è inciampata ed è caduta a terra. Ha appoggiato il piede al suolo malamente e si è rotta la caviglia. Infortunio di volo nel primo pomeriggio di oggi 31 gennaio a Civate, sul monte Cornizzolo, alla piattaforma di decollo con parapendi o. Protagonista dello sfortunato episodio Paola, pilota di parapendio di 67 anni di Molteno, che durante la breve rincorsa giù per il pendio per gonfiare la sua vela, è inciampata, ha perso il controllo del parapendio ed è caduta a terra da una breve altezza, senza quasi nemmeno staccarsi da terra né cominciare a volare.

