Città di Castello incidente mortale sulla E45 | traffico bloccato in direzione Cesena

Questa mattina sulla E45, all’altezza di Città di Castello, si è verificato un incidente mortale. Due veicoli si sono scontrati e una persona ha perso la vita. Il traffico in direzione di Cesena è completamente bloccato mentre i soccorritori lavorano sul posto. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi e code lungo tutta la carreggiata.

Scontro tra due veicoli all'altezza di Città di Castello. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la E45, nei pressi di Città di Castello. Il bilancio è di una persona deceduta a seguito di uno scontro tra due veicoli, uno dei quali un mezzo pesante. A causa dell'impatto, si è resa necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Cesena, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Traffico deviato e uscita obbligatoria. L'incidente è avvenuto al chilometro 115 della statale. Per consentire l'intervento dei soccorsi, i rilievi tecnici e le operazioni di messa in sicurezza, il traffico è stato interrotto e deviato su un percorso alternativo.

