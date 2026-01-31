Cisl Basilicata propone accordo territoriale per sviluppo condiviso e partecipazione attiva dei cittadini
La Cisl Basilicata ha messo sul tavolo un nuovo accordo territoriale. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini nei progetti di sviluppo della regione. La proposta punta a rilanciare l’economia locale e a creare opportunità condivise tra lavoratori, imprese e istituzioni. Ora si attende una risposta dalle parti interessate per vedere se l’intesa potrà partire.
La Cisl Basilicata ha presentato un nuovo patto sociale con l’obiettivo di avviare un percorso di sviluppo regionale condiviso, basato sulla partecipazione attiva dei cittadini e sul rilancio del tessuto economico locale. Il progetto, intitolato “Partecipare X decidere”, si inserisce in un momento di crescente attenzione verso modelli di crescita che non si limitino ai soli indicatori economici, ma che includano anche il benessere sociale, l’innovazione territoriale e la responsabilità collettiva. L’iniziativa è stata lanciata in un contesto in cui la Basilicata, nonostante risorse naturali significative e un patrimonio culturale e paesaggistico di rilievo, continua a confrontarsi con sfide strutturali come la dispersione scolastica, la flessibilità del mercato del lavoro e la mancanza di infrastrutture moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
