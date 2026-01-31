La Cisl Basilicata ha messo sul tavolo un nuovo accordo territoriale. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini nei progetti di sviluppo della regione. La proposta punta a rilanciare l’economia locale e a creare opportunità condivise tra lavoratori, imprese e istituzioni. Ora si attende una risposta dalle parti interessate per vedere se l’intesa potrà partire.

La Cisl Basilicata ha presentato un nuovo patto sociale con l’obiettivo di avviare un percorso di sviluppo regionale condiviso, basato sulla partecipazione attiva dei cittadini e sul rilancio del tessuto economico locale. Il progetto, intitolato “Partecipare X decidere”, si inserisce in un momento di crescente attenzione verso modelli di crescita che non si limitino ai soli indicatori economici, ma che includano anche il benessere sociale, l’innovazione territoriale e la responsabilità collettiva. L’iniziativa è stata lanciata in un contesto in cui la Basilicata, nonostante risorse naturali significative e un patrimonio culturale e paesaggistico di rilievo, continua a confrontarsi con sfide strutturali come la dispersione scolastica, la flessibilità del mercato del lavoro e la mancanza di infrastrutture moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisl Basilicata propone accordo territoriale per sviluppo condiviso e partecipazione attiva dei cittadini

Approfondimenti su Cisl Basilicata

La Fai Cisl Taranto Brindisi ha convocato il direttivo territoriale, un appuntamento importante per discutere temi strategici e promuovere il coinvolgimento dei propri membri.

Il 16 dicembre, allo Ial di Cesenatico, si è tenuto il Consiglio generale della Fisascat Cisl Romagna, momento fondamentale per l’organizzazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cisl Basilicata

Argomenti discussi: La Cisl Basilicata si schiera a difesa del Centro internazionale di dialettologia; Terza età, una delegazione della Fnp Cisl Basilicata ha incontrato l’assessore regionale Latronico.

'Partecipare X decidere', la Cisl Basilicata presenta un patto sociale per la regioneCostruire un patto sociale capace di andare oltre le scadenze elettorali e di dare un respiro pluriennale alla programmazione delle politiche pubbliche per il lavoro, lo sviluppo e la coesione sociale ... ansa.it

Presentato oggi a Potenza il documento programmatico della Cisl Basilicata Partecipare X DecidereLa confederazione insiste nel dialogo istituzionale e rilancia la proposta di un patto sociale per il lavoro, lo sviluppo e la coesione. Cavallo: «Il 2026 sarà un anno decisivo per misurare l’impatto ... ivl24.it

Presentato a Potenza il documento programmatico della Cisl Basilicata “Partecipare X Decidere” - facebook.com facebook

“PARTECIPARE X DECIDERE”, PRESENTATO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA CISL BASILICATA A POTENZA: REPORT E FOTO x.com