Cisl Arezzo rinnova la leadership | nuovo team dirigenziale insieme a Mauro Cerofolini alla guida

Questa mattina ad Arezzo, la Cisl locale ha completato il cambio di leadership. Il Consiglio generale si è riunito il 30 gennaio e ha eletto il nuovo team dirigente, che lavorerà accanto a Mauro Cerofolini, confermato alla guida. È una svolta importante dopo settimane di discussioni interne.

A Arezzo si è chiusa un'importante fase di rinnovamento interno per la Cisl locale. Il Consiglio generale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si è riunito il 30 gennaio 2026 per eleggere la nuova segreteria che affiancherà il segretario generale Mauro Cerofolini. I due nomi scelti, con il sostegno della base e della confederazione, sono Maria Rosaria Esposito e Luca Attoniti, entrambi riconosciuti come figure di spicco nel panorama sindacale aretino. La scelta rappresenta un passo strategico per la stabilità e la continuità del movimento, con una leadership che unisce esperienza consolidata e proiezione sulle sfide del territorio.

