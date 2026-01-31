Ciro Immobile lascia il Bologna | lo ha convinto il settimo uomo più ricco al mondo

Ciro Immobile lascia il Bologna e firma con il Paris FC. Il club parigino, di proprietà di Bernard Arnault, lo ha convinto con un’offerta economica allettante e un progetto ambizioso. Immobile si trasferisce così in Francia, lasciando l’Italia alle spalle.

Ciro Immobile lascia il Bologna, convinto dai soldi e dal progetto del Paris FC, l'ambizioso club parigino rivale del PSG, che da poco più di un anno è di proprietà di Bernard Arnault, il settimo uomo più ricco al mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bernard Arnault Supercoppa, il Bologna batte l’Inter ai rigori grazie al redivivo Ciro Immobile Si ritira Warren Buffett, il finanziere più ricco del mondo. Lascia la sua holding dopo 60 anni Warren Buffett, uno dei più noti investitori a livello mondiale, si ritira dalla guida di Berkshire Hathaway dopo 60 anni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Bernard Arnault Argomenti discussi: Ciro Immobile lascia il Bologna: è fatta con il Paris FC; Immobile lascia il Bologna a gennaio, clamorosa trattativa col Paris Fc: è fatta per la cessione dell'attaccante; Ciro Immobile saluta già il Bologna: andrà a giocare in Francia; Bologna, l'addio a sorpresa: Immobile lascia la serie A ed è a un passo dal Paris Fc. Immobile-Paris FC, colpo a sorpresa: l’attaccante lascia il BolognaColpo a sorpresa del Paris FC: Ciro Immobile lascia il Bologna e firma fino al 2027 in Ligue 1. I dettagli dell'operazione. europacalcio.it Ciro Immobile lascia il Bologna dopo sei mesi: contratto con il Paris Fc fino al 2027Si è da poco conclusa a Casteldebole la seduta di allenamento del Bologna, tornato al lavoro dopo un giorno di riposo seguito alla trasferta serba di Europa League con il Maccabi Tel Aviv. All'allenam ... corrieredibologna.corriere.it Domani le visite mediche di Ciro Immobile con il @ParisFC x.com Ciro Immobile va a giocare il Derby di Parigi. È fatta a sorpresa per il suo passaggio al Paris FC. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.