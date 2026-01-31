Cinquantamila firme in 24 ore | la remigrazione irrompe con un’energia giovane e radicale

In meno di un giorno, la proposta di legge popolare “Remigrazione e Riconquista” ha raggiunto le 50mila firme. Un risultato rapido e sorprendente, che mostra quanto l’argomento stia a cuore a molti cittadini. La campagna continua, e i sostenitori sperano di superare ancora questa soglia in tempi rapidi.

Roma, 31 gen – In ventiquattro ore la proposta di legge popolare Remigrazione e Riconquista ha superato la soglia delle 50.000 sottoscrizioni necessarie per l’approdo in Parlamento. Un risultato che ha un peso politico evidente, perché arriva in un giorno segnato da polemiche istituzionali e tentativi di delegittimazione dell’iniziativa già nella fase di lancio presso la Camera dei Deputati. La remigrazione fa il pieno in 24 ore. La raccolta non si ferma: l’obiettivo dichiarato è tornare in Aula con numeri molto più alti del minimo richiesto, trasformando una soglia tecnica in un segnale politico di massa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Cinquantamila firme in 24 ore: la remigrazione irrompe con un’energia giovane e radicale Approfondimenti su Remigrazione Riconquista Piacenza, tremila al corteo per la Remigrazione. Lanciata la raccolta firme per la proposta di legge A Piacenza, oltre tremila persone hanno partecipato al corteo organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista. Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: “Fontana impedisca conferenza neofascisti” Nella sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione e la conferenza stampa per l’avvio della raccolta firme della proposta di legge sulla remigrazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Remigrazione Riconquista Argomenti discussi: Firma la petizione #IoVotoFuoriSede; Sigarette, la campagna per aumentare il prezzo di 5 euro a pacchetto: obiettivo raccogliere 50mila firme; Referendum giustizia, stop al voto per i fuorisede; Sigarette, al via la raccolta firme per aumentarle di 5 euro. Pratobello 24, ora si punta alle cinquantamila firme per dare forza alla rivolta contro l’eolicoL’obiettivo, di fatto, è già stato centrato. Ma l’attenzione resta mirata all’obiettivo iniziale. I comitati contro l’eolico confermano che le diecimila firme necessarie per portare la legge di ... unionesarda.it Contro l’assalto eolico: raggiunte a tempo di record le 10mila firme per la legge Pratobello 24I comitati contro l’eolico confermano che le diecimila firme necessarie per portare la legge di Pratobello all’attenzione e poi, eventualmente, all’approvazione, del Consiglio regionale, sono state ... unionesarda.it Cari cittadini della Sicilia, è arrivato il momento di raccogliere le firme. Sì, almeno cinquantamila firme, ecco, e inviare una lettera alla Meloni. Ha avuto l'ingegno di regalare miliardi a Zelensky, e allora che trovi una soluzione per trovare i soldi per i droni — dro - facebook.com facebook REMIGRAZIONE E RICONQUISTA * REFERENDUM: «AL VIA LA RACCOLTA FIRME, L’OBIETTIVO È RAGGIUNGERE LE 50MILA FIRME» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.