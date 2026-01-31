cinese sequestrato a prato arrestato bulgaro

Un cittadino cinese è stato sequestrato a Prato e poi liberato. Durante le operazioni, la polizia ha arrestato un uomo bulgaro di 50 anni, trovato nella sua casa a Pernik. Ora l’uomo è in attesa di essere estradato in Italia.

Le indagini, dirette dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze e svolte dai carabinieri di Prato, avevano già condotto prima al fermo e poi alla misura cautelare della custodia in carcere di due indagati di nazionalità cinese. Le indagini hanno anche consentito di identificare l'autore del sequestro. L'indagato era stato individuato in Italia già dal 26 novembre e successivamente ne sono stati ricostruiti gli spostamenti fino a Prato, da dove poco dopo il sequestro ha lasciato il Paese. Il 50enne è stato trovato in una delle sue abitazioni nella città di Pernik ed è ora in attesa di estradizione.

Un uomo cinese di 46 anni, residente a Empoli, è stato arrestato in Bulgaria.

La polizia bulgara ha arrestato un uomo di 50 anni, coinvolto nel sequestro di Yang Yixian, il cittadino cinese rapito a Prato lo scorso 30 novembre.

