Cinese rapito in Italia arrestato in Bulgaria l’autore del sequestro

Un cittadino cinese è stato rapito a Prato e subito dopo arrestato in Bulgaria l’autore del sequestro. La polizia italiana ha individuato e fermato il sospettato, coinvolto in un’operazione criminale che si estende tra i due paesi. L’uomo è stato preso in Bulgaria dopo una fuga che durava da alcuni giorni. La vicenda ha messo in luce come gruppi organizzati operino tra Italia e Bulgaria, sfruttando rotte criminali transnazionali.

Un cittadino cinese è stato rapito a Prato in un'operazione criminale che ha coinvolto un gruppo organizzato attivo tra Italia e Bulgaria. L'uomo, residente nella città toscana, è stato sottratto alla sua libertà in circostanze ancora in corso di accertamento, con l'ipotesi di un sequestro finalizzato a estorsioni o a traffici illeciti legati al controllo di attività economiche. Le forze dell'ordine italiane hanno avviato immediatamente le indagini, coordinandosi con i servizi di intelligence europei. L'indagine ha portato a un'azione congiunta che ha portato all'arresto del presunto autore del rapimento in una località della Bulgaria meridionale.

