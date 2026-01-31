Il ciclone Harry ha colpito duramente la Calabria, causando danni e allagamenti in molte zone. Le prime stime parlano di frane, strade chiuse e case allagate. Ora, la regione chiede interventi più efficaci e politiche di prevenzione a lungo termine. La paura è che, senza una pianificazione migliore, altre emergenze possano ripetersi in futuro.

Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé un’impronta devastante sulla Calabria, ma l’impatto del fenomeno meteorologico va ben oltre le conseguenze immediate. A Catanzaro, in particolare, il territorio è stato colpito da alluvioni, frane e danni alle infrastrutture, con interi paesi isolati e attività produttive bloccate. Non si tratta solo di un evento climatico eccezionale, ma del risultato di decenni di mancata pianificazione e di scelte politiche che hanno trascurato la sicurezza del territorio. Mariaelena Senese, segretaria generale della UIL Calabria, ha messo in evidenza come le conseguenze del ciclone non siano da attribuire al caso, ma a un accumulo di ritardi e mancati investimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Harry mette in luce le debolezze del sistema: la Calabria chiede politiche di prevenzione a lungo termine

Approfondimenti su Ciclone Harry

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, provocando mareggiate e venti intensi.

Il Ciclone Harry ha portato alla luce l’importanza delle coperture assicurative contro eventi calamitosi.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Il ciclone Harry mette in ginocchio Sardegna, Sicilia e Calabria. I presidenti delle Regioni chiedono lo stato d'emergenza. Legambiente avverte: Non è maltempo, è crisi climatica; Ciclone Harry e vulnerabilità logistica del Sud Italia; Il ciclone Harry mette in ginocchio la Sicilia: porti turistici devastati e yacht distrutti; ASMEL VICINA AI TERRITORI COLPITI DAL CICLONE HARRY: PIATTAFORMA GRATUITA PER GLI AFFIDAMENTI D’URGENZA.

Il ciclone Harry mette in ginocchio il Sud Italia con mareggiate, temporali e venti fino a 120 km/h: allerta rossa prolungataIl ciclone Harry sta mettendo a dura prova il Sud Italia colpendo la Calabria e le isole maggiori con temporali, venti con raffiche oltre i 120 km/h e mareggiate diffuse sulle coste. Anche per oggi, 2 ... blitzquotidiano.it

Ciclone Harry: dai costi dell’estremizzazione climatica alle strategie di adattamento in ItaliaIl ciclone Harry ha provocato danni devastanti nel Sud Italia ricordando che, di fronte a eventi climatici sempre più estremi, le strategie di adattamento diventano ancora più urgenti e necessarie. nationalgeographic.it

La Sicilia. . Dopo il ciclone Harry e la frana di Niscemi arriva anche una tromba marina in Sicilia. Si è verificata nel primo pomeriggio di oggi nel mare di Marzamemi, nel Siracusano. Il fenomeno atmosferico è stato ripreso a distanza da Giuseppe Di Mercurio e - facebook.com facebook

Il ciclone Harry ha mostrato quanto porti, approdi e corridoi costieri siano nodi senza vere alternative. Leggi l’approfondimento x.com