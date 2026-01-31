Giorgia Pellizotti si ferma a un passo dal podio ai Mondiali di ciclocross. La giovane azzurra ha lottato fino alla fine sulla pista di Hust, ma ha dovuto accontentarsi della quarta posizione. La gara femminile junior si è conclusa con il trionfo di Bukowska, lasciando Pellizotti fuori dal podio per pochi secondi.

Si è dovuta accontentare della quarta piazza Giorgia Pellizotti. L’azzurrina si è fermata ai piedi del podio in occasione della prova femminile junior valida per i Campionati Mondiali 2026 di ciclocross, rassegna in scena sul tracciato neerlandese di Hust, cedendo il passo alle dirette rivali. Nello specifico la nostra portacolori ha gravitato nelle posizioni che contano fin dalla prima tornata, dove si è ritrovata più volte a dettare il passo, facendo i conti non solo con la favorita transalpina Lise Revol, ma anche con le due ceche Barbora Bukowska e Lucie Grohova; proprio quest’ultima si è rivelata l’avversaria più fastidiosa per Pellizotti, in particolare dopo averla raggiunta al penultimo giro, mettendosi all’inseguimento delle prime due della classe e staccando così l’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross: Pellizotti lotta e si ferma ai piedi della top 3 in categoria Junior. Trionfo per Bukowska

Le ragazze hanno concluso la gara dei Mondiali juniores femminili 2026 con una sorpresa.

A cascia, le giovani cicliste si sfidano ai Mondiali juniores femminili 2026.

