Ciclocross Dockx trionfa nell’Under 23 ai Mondiali Viezzi squalificato

A Hulst si sono svolti i Mondiali di Ciclocross e la gara Under 23 ha riservato sorprese. Aaron Dockx del Belgio ha dominato la finale, tagliando il traguardo in solitaria e portando a casa l’oro. La corsa si è conclusa con il francese Aubin Sparfel al secondo posto, mentre Viezzi è stato squalificato, lasciando spazio alle sorprese sul podio.

Finale a sorpresa nella prova maschile Under 23 ai Mondiali di Ciclocross di Hulst 2026. La medaglia d’oro è andato al belga Aaron Dockx, che è andato a vincere in solitaria, staccando il francese Aubin Sparfel, medaglia d’argento. Per Dockx si tratta del primo grande successo in carriera, in una gara invece molto sfortunata per i colori azzurri con la squalifica di Stefano Viezzi. Sparfel aveva provato ad attaccare nel corso del secondo giro, ma successivamente è stato ripreso da Dockx anche a causa di una foratura. A quel punto il belga ha aumentato il ritmo ed ha allungato nell’ultimo giro, andando a vincere con 19 secondi di vantaggio sul transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross, Dockx trionfa nell’Under 23 ai Mondiali. Viezzi squalificato Approfondimenti su Hulst Ciclocross LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per Viezzi Dockx si aggiudica il titolo mondiale di ciclocross in solitaria, lasciando tutti dietro di sé. LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: squalificato Viezzi! Sparfel se ne va tutto solo Questa mattina ai Mondiali di ciclocross si è verificato un episodio che ha sconvolto la gara degli U23. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Hulst Ciclocross LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per ViezziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it MONDIALI HULST. TRA GLI U23 TRIONFA A SORPRESA IL BELGA DOCKX, VIEZZI SQUALIFICATOLa ceca Barbora Bukovska è la nuova campionessa del mondo di ciclocross nella categoria donne juniores. La talentuosa atleta di Ostrava, che compirà 18 anni a novembre e già detentrice del titolo ... tuttobiciweb.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.