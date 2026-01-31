La squadra italiana di ciclocross si porta a casa un argento nella staffetta ai mondiali di Hulst, in Olanda. Tra i protagonisti c’è anche Elisa Ferri, l’atleta di Arezzo che ha dato il massimo in questa gara internazionale. La medaglia arriva dopo una corsa combattuta, con l’Italia che si conferma tra le nazioni più forti del settore.

Hulst (Olanda), 30 gennaio 2026 – Si sono aperti con una medaglia d’argento i mondiali di ciclocross 2026 per l’Italia nella quale ha gareggiato anche la bravissima aretina Elisa Ferri. A Hulst, nei Paesi Bassi nella gara del Team Relay, gli azzurri hanno conquistato il secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta dall’inizio alla fine, e per lunghi tratti con l’Italia al comando. Il sestetto azzurro era formato da Filippo Grigolini, Stefano Viezzi, Sara Casasola, Elisa Ferri, Giorgia Pellizotti e Filippo Fontana che hanno gareggiato nella prova della staffetta nella maniera giusta con Viezzi e propria la toscana Ferri in grande evidenza nella parte centrale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclocross: argento per l'Italia al mondiale di staffetta con l'aretina Ferri

