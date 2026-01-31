A Milano è arrivato un nuovo modo di aiutare chi ha bisogno. Le mense dei poveri tradizionali lasciano il posto a locali che somigliano a ristoranti, dove tutti possono mangiare in un ambiente curato e accogliente. Non si tratta più solo di sfamare, ma di offrire un momento di condivisione e dignità. Le persone si sentono più a loro agio, e il servizio si concentra sulla qualità e l’atmosfera, per fare in modo che nessuno si senta escluso.

Ce n’è per tutti. E non è un’abbondanza di cui andare fieri. Sono le persone le cui necessità materiali possono trovare sollievo da un pasto caldo gratuito in un ambiente gradevole dove non si va solo per sfamarsi. Nessuna competizione, dunque, tra le Cucine Popolari, che girano la boa dei quattro anni di vita, e la nuova mensa Caritas annunciata dal vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo. "Non sarà una mensa per i poveri - ha anticipato il presule con la concretezza e l’energia di cui ha già dato prova in questi suoi primi mesi di incarico - ma un luogo accogliente e piacevole aperto alla città e a chiunque vorrà farvi riferimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cibo e condivisione. No alla mensa dei poveri ora il modello è quello del ristorante per tutti

Guido Gallese, vescovo della diocesi di Alessandria, ha suscitato discussioni per aver utilizzato un'auto di lusso, inclusa una Tesla, anche durante visite alla mensa dei poveri.

Monsignor Guido Gallese, vescovo, è stato immortalato mentre si reca alla mensa dei poveri a bordo di una Tesla.

