Ciao papà è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù | Piero Pelù dice addio al babbo morto a 98 anni

Piero Pelù ha detto addio al padre Giovanni, morto a 98 anni. Il cantante ha condiviso un messaggio di affetto e gratitudine, parlando di un viaggio che ha portato con sé tanti ricordi e emozioni. Pelù ha scritto che essere suo figlio gli ha dato una grande gioia e che porterà sempre con sé il rapporto con il papà. La sua voce si è fatta sentire forte anche in un momento così intimo, tra parole di affetto e riconoscenza.

"Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio ": con queste parole Piero Pelù ha detto addio al papà Giovanni, morto a 98 anni. La foto postata sui social ritrae il cantautore assieme al babbo, che soffriva di Alzheimer. E a Giovanni, medico radiologo, Pelù aveva dedicato la canzone La Preda, un pezzo dei Litfiba nel quale il figlio si confronta col papà a proposito della scelta di fare il musicista. Samuele Bersani, Lillo Petrolo, Nek, Nicola Savino e tantissimi altri sono i colleghi che hanno espresso vicinanza a Pelù.

