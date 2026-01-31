Ciao Maschio Pino Strabioli confessa | Accompagnavo papà dall’amante e aspettavo fuori | VIDEO

Pino Strabioli ricorda un episodio della sua infanzia che ancora gli resta impresso. Aveva solo 5 anni quando suo padre lo portò dall’amante e lui doveva aspettare fuori, senza capire bene cosa stesse succedendo. Nel programma Ciao Maschio, il conduttore ha raccontato questo ricordo, chiarendo come quegli anni abbiano lasciato un segno nella sua vita.

A Ciao Maschio Pino Strabioli ha ricordato una cosa che gli è accaduta quando aveva 5 anni e suo padre l'ha portato dall'amante Pino Strabioli oggi è stato ospite Ciao Maschio e ha raccontato della sua infanzia, molto difficile. I suoi genitori stavano insieme ma non si amavano e la madre aveva creato questo rapporto quasi morboso con lui. Invece con il padre c’era un rapporto abbastanza freddo. Ma ad un certo punto il conduttore ha ricordato un episodio che gli è accaduto quando aveva 5 anni. Qualcosa che lo ha fatto stare male e ha menzionato con grande sofferenza. A Ciao Maschio, Pino Strabioli ha ricordato: “Ero un bambino solitario e attaccato alle sottana di mamma perché aveva deciso questo per non sentirsi sola, forse con un po’ di egoismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Pino Strabioli racconta il suo passato in un'intervista.

Nunzia De Girolamo torna con il suo programma, anche questo sabato alle 17.

