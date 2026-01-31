Ciao Maschio e le complessità sentimentali con Pino Strabioli Alessio Vassallo e Corrado Tedeschi

Nunzia De Girolamo torna con il suo programma, anche questo sabato alle 17. Come al solito, invita ospiti come Pino Strabioli, Alessio Vassallo e Corrado Tedeschi. Parla di emozioni e di come gli uomini affrontano le loro complessità sentimentali. La puntata si concentra sui rapporti e sulle difficoltà, senza grandi giri di parole. La conduttrice ascolta e confronta le storie, creando un momento di confronto diretto e semplice.

Nunzia De Girolamo torna, come ogni sabato pomeriggio, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste al maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 31 gennaio 2026. La nuova puntata indagherà sulla complessità delle dinamiche sentimentali declinate al maschile con una domanda centrale: “ L’amore può diventare una gabbia? “. Nunzia De Girolamo parlerà di questo, ma anche di altro, con il conduttore di Caffè Italia Pino Strabioli; l’attore Alessio Vassallo, volto dell’ispettore Domenico Dodaro nella serie L’Altro Ispettore, andata in onda su Rai 1; e il conduttore televisivo Corrado Tedeschi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Pino Strabioli racconta il suo passato in un'intervista.

