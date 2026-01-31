Ciak si gira Cinema ad altissima emozione | a Roma il concerto-spettacolo di Alma Manera

Questa sera al teatro OffOff di Via Giulia si tiene il concerto-spettacolo di Alma Manera. L’atmosfera è piena di energia, tra musica e spettacolo dal vivo. La gente si raduna per vivere un momento di grande emozione, tra scene di fiction e omaggi al cinema italiano. La platea applaude, e l’atmosfera diventa davvero magica.

C’è un’atmosfera di magia al teatro OffOff di Via Giulia. Va in scena l’eccellenza italiana tra fiction e grande schermo. «Ciak si gira.Cinema», un suggestivo concerto-spettacolo tra le colonne sonore d’autore, le pagine musicali più iconiche del cinema internazionale assieme a tante canzoni indimenticabili. Sul palco una straordinaria Alma Manera, artista di grande talento, che con la sua voce spazia fra personaggi diversi in un viaggio sensoriale fatto di parole, immagini e musica, accompagnato dalle note di grandi miti: da Ennio Morricone, che ha rivoluzionato le colonne sonore, creando capolavori come «C’era una volta in America» e «Nuovo Cinema Paradiso», a Nino Rota, che univa suono e immagine nei film di Fellini, dallo «Sceicco bianco» ad «Amarcord», alla immensa capacità comunicativa di Charlie Chaplin, fino a Nicola Piovani, premio Oscar per «La vita è bella». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Una serata speciale ha animato il cuore di Roma, con l’evento Ciak si gira!…Cinemà.

