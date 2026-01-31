Le famiglie nella Zona Rossa di Tesero vivono un incubo quotidiano. Le case sono circondate da cancelli e inferriate, come in una prigione. Uscire in balcone diventa un rischio: i cecchini vigilano dall’alto. Le restrizioni sono rigide, e le barriere impediscono anche di entrare o uscire dai cortili e dai giardini. La vita in questa parte del paese sembra congelata, tra divieti e paure.

Un pugno di case chiuse dentro una specie di lager. Cancellate che impediscono di accedere (ma anche di uscire) da giardini e cortili. Finestre sbarrate, peggio che stare in prigione. Una mobilità limitata per molte ore al giorno, due ore e mezzo prima, altrettante dopo le gare. Si arriva anche a 9 ore e un quarto di forzata detenzione in una sola giornata. E poi un viaggio da incubo per arrivare al proprio garage, passando attraverso quattro check point, controlli da parte di inflessibili uomini in divisa. Il lavoro? Meglio mettersi in ferie, starsene rinchiusi e sentire con le finestre chiuse per le ovazioni dei tifosi delle diverse specialità di fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno messi in prigione, con cancelli e inferriate. Uscire in balcone? Ci sono i cecchini”: le Olimpiadi da incubo delle famiglie nella Zona Rossa di Tesero

A dieci giorni dall’inizio delle Olimpiadi 2026, Assago si trova in una presunta “zona rossa”, senza comunicazioni ufficiali da parte del Comune.

«Per ora, pensiamo solo a quello che ci riserveranno i prossimi giorni, noi abbiamo un’abitazione quasi a ridosso della zona rossa e non abbiamo sicurezze su nulla» - facebook.com facebook

Siamo entrati nella zona rossa di notte, accompagnati dagli infaticabili @vigilidelfuoco Finito il viavai di sfollati che chiedono di poter prendere lo stretto necessario, l'area interdetta di Niscemi ha il volto di un paese fantasma #frana #Niscemi x.com