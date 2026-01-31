chi sono le ex di daniele pecci dai tira e molla con michelle hunziker alla storia segreta con gabriella pession e barbara bonanni mamma del primo figlio

Daniele Pecci ha avuto diverse storie d’amore nel corso degli anni. Nel 2007 finì sulle copertine dei giornali di gossip per un breve flirt con Michelle Hunziker. Ma le sue relazioni più approfondite sono con Gabriella Pession e Barbara Bonanni, mamma del suo primo figlio. Le vicende sentimentali dell’attore sono sempre state sotto gli occhi di tutti, tra tira-e-molla e segreti mai del tutto svelati.

Nel lontano 2007 Daniele Pecci è finito sulle copertine delle riviste di gossip per via di un (breve) flirt con Michelle Hunziker. La conduttrice allora stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, così come l’attore era alle prese con le sue prime esperienze in tv e in teatro. Non possiamo dire che sia stato un grande amore romantico, piuttosto un’altalenante sequela di tira e molla conclusasi definitivamente – dopo un ritorno di fiamma nel 2010 – a causa dell’ incompatibilità di carattere tra i due. Una passione che si è spenta presto, ma che ai tempi aveva fatto sognare i fan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Daniele Pecci torna al centro dell’attenzione con una storia fatta di passione e mistero.

Recentemente sono circolate voci sulla fine della relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera.

