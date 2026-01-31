Chi lo ha aiutato… Omicidio Federica Torzullo l’annuncio della sorella con una lettera | pubblico gelato VIDEO

L’omicidio di Federica Torzullo tiene ancora banco. La donna di 41 anni è stata trovata morta tra le mura di casa, a Anguillara Sabazia, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio. La sorella ha pubblicato una lettera, con un video, in cui chiede di sapere chi l’ha aiutata in quel momento. L’indagine prosegue e gli inquirenti cercano di ricostruire cosa sia successo davvero in quella villetta.

Resta alta l’attenzione sul terribile omicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa a coltellate tra l’8 e il 9 gennaio nella villetta di famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La famiglia della vittima chiede ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti della ricostruzione e, attraverso una lettera resa pubblica, sollecita un approfondimento sulle dinamiche dell’accaduto e sulla versione fornita dal marito, attualmente detenuto. Omicidio Federica Torzullo: la lettera della sorella inviata a “Quarto Grado”. La lettera è stata inviata in esclusiva alla redazione di “Quarto Grado” dalla sorella di Federica Torzullo, Stefania. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La sorella di Federica Torzullo rompe il silenzio e chiede giustizia.

La caso di Federica Torzullo si fa sempre più complicato.

Chi ha aiutato Carlomagno? Gradini e strettoie: rilanciata la pista del complice. Sabato i funerali dei suoi genitori; Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa via

Federica Torzullo, l'appello della sorella: «Devo incontrare Claudio Carlomagno, vogliamo la verità su chi lo ha aiutato»Il femminicidio di Federica Torzullo continua a suscitare dubbi. I punti oscuri riguardano in particolare le motivazioni del marito Claudio Carlomagno, che sostiene di averla ammazzata ... ilmattino.it

I dubbi sull'omicidio di Federica Torzullo sono tanti e oltre agli inquirenti i primi ad averli sono i familiari della povera vittima. Troppe cose non tornano. Ne parliamo ora a #Quartogrado - facebook.com facebook

Omicidio Federica: confermato l'affidamento temporaneo del figlio ai nonni materni e al sindaco #Mattino5 x.com