Domenica scorsa, un nuovo scontro tra i politici italiani ha riacceso il dibattito sulle strategie usate in campagna elettorale. Tra urla, discorsi urlati e tentativi di convincere gli elettori, sembra che la politica si sia trasformata in una recita. Chi si presenta in pubblico recita una parte, manipola le parole e cerca di intimidire gli avversari. L’obiettivo? catturare l’attenzione dei cittadini e influenzare l’opinione pubblica, spesso con toni accesi e provocatori. La scena si ripete, e il pubblico

di Francesca Carone* L’urlo come elemento catalizzatore e manipolatore dell’opinione pubblica, fomentatore e guida del Pensiero unico, convince gli indecisi e corteggia i mass media. Lo ha capito la Premier Meloni. Lo aveva sperimentato a suo tempo Beppe Grillo con i suoi urlanti imperativi categorici che portarono i 5 Stelle alla gloria. Poi però l’impeto e la sua famelica retorica urlata incontrarono la politica mistica e silenziosa di Draghi e l’incanto si ruppe. Chi urla rompe gli indugi e conquista, con qualche strana alchimia, quella sacca sociale stanca e sfiduciata che cammina a testa china, che ha perso l’entusiasmo e delega agli altri la sua partecipazione politica depotenziando e svilendo sempre più la sua libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi fa politica recita una parte. Parla, urla, convince, manipola e intimorisce

Approfondimenti su Francesca Carone

La partecipazione di Ghali alle Olimpiadi di San Siro ha suscitato discussioni, attirando l’attenzione dei giovani.

Il Comune ha deciso di intervenire per sostenere le persone in difficoltà abitativa, offrendo un contributo parziale per l’affitto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Francesca Carone

Argomenti discussi: Perché l’Italia non farà parte del Board of Peace su Gaza, per ora; Sulla cava di San Bernardo è finita la recita: chi governa Ivrea deve esporsi; Comune, POLITICA E Pitta se la ride…; Cori, insulti e occupazioni. Ma Fontana fa argine al Far West di Montecitorio.

Sono orgoglioso di far parte di una forza politica che si batte per evitare che chi inneggia al fascismo entri nel tempio della democrazia, per scongiurare che il cuore della nostra repubblica così come stabilito dalla costituzione, sia macchiato dalla presenza di - facebook.com facebook