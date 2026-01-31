Chi fa politica recita una parte Parla urla convince manipola e intimorisce

Domenica scorsa, un nuovo scontro tra i politici italiani ha riacceso il dibattito sulle strategie usate in campagna elettorale. Tra urla, discorsi urlati e tentativi di convincere gli elettori, sembra che la politica si sia trasformata in una recita. Chi si presenta in pubblico recita una parte, manipola le parole e cerca di intimidire gli avversari. L’obiettivo? catturare l’attenzione dei cittadini e influenzare l’opinione pubblica, spesso con toni accesi e provocatori. La scena si ripete, e il pubblico

di Francesca Carone* L’urlo come elemento catalizzatore e manipolatore dell’opinione pubblica, fomentatore e guida del Pensiero unico, convince gli indecisi e corteggia i mass media. Lo ha capito la Premier Meloni. Lo aveva sperimentato a suo tempo Beppe Grillo con i suoi urlanti imperativi categorici che portarono i 5 Stelle alla gloria. Poi però l’impeto e la sua famelica retorica urlata incontrarono la politica mistica e silenziosa di Draghi e l’incanto si ruppe. Chi urla rompe gli indugi e conquista, con qualche strana alchimia, quella sacca sociale stanca e sfiduciata che cammina a testa china, che ha perso l’entusiasmo e delega agli altri la sua partecipazione politica depotenziando e svilendo sempre più la sua libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

