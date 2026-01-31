Chi è Massolin il giovane neoacquisto dell’Inter considerato il nuovo Rabiot

Yannis Massolin si è presentato come il nuovo acquisto dell’Inter, arrivato in questa finestra invernale di mercato. Il giovane centrocampista, considerato il nuovo Rabiot, ha già attirato l’attenzione tra i tifosi nerazzurri. Si tratta del secondo colpo della società, dopo l’arrivo di Leon Jakirovic. Ora si aspetta di vederlo in campo e capire come potrà inserirsi nella squadra.

Yannis Massolin è il secondo colpo dell’Inter nella sessione invernale di mercato dopo l’arrivo di Leon Jakirovic. Il centrocampista classe 2002, acquistato dal Modena, resterà in Emilia fino al termine della stagione per completare il suo percorso di crescita prima del salto definitivo in nerazzurro. Chi è Massolin. Dal punto di vista tecnico e fisico, Massolin somiglia ad Adrien Rabiot. Il paragone nasce innanzitutto dalla struttura imponente (1,97 m) e da una postura in campo molto simile, ma anche dal modo di interpretare il ruolo di mezzala moderna. Come il centrocampista francese, Massolin abbina forza atletica a una buona qualità palla al piede, con la capacità di coprire ampie porzioni di campo, inserirsi senza palla e garantire equilibrio nelle due fasi.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Mahdi Maghlout, giovane esterno offensivo francese classe 2009 proveniente dall’SC Aubagne Air Bel.

L’Inter ha bloccato l’accordo con il Modena per Massolin.

