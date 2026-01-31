Chi è Licina il talento del Bayern Monaco acquistato dalla Juve | in Germania sono sicuri | È Il nuovo Yildiz

La Juventus ha ufficialmente preso Licina dal Bayern Monaco. Si tratta di un giovane talento molto seguito in Germania, dove lo considerano il nuovo Yildiz. La società bianconera punta molto su di lui e lo ha portato in Italia per farlo crescere nel suo settore giovanile. Ora si aspetta di vederlo all’opera presto, sperando che possa emergere anche in Serie A.

Chi è Licina, il talento del Bayern Monaco appena preso dalla Juve: tutti i dettagli sul calciatore monitorato. Un’operazione in stile Kenan Yildiz, un altro gioiello strappato al settore giovanile del Bayern Monaco. Il calciomercato Juventus si muove con decisione sul mercato dei giovani talenti e, come riportato dalla Bild, ha chiuso il colpo per l’arrivo di questo Adin Licina in bianconero. Ma chi è questo giovane fantasista che ha stregato gli scout bianconeri? Adin Li?ina è un centrocampista offensivo nato il 6 gennaio 2007. Di nazionalità tedesca ma con origini montenegrine (la sua famiglia è di Bijelo Polje), è considerato uno dei talenti più puri del calcio teutonico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

