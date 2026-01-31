Chi è Davide Iaconianni il comico-ingegnere | Io l’uomo che parla tutte le lingue È il grammelot della matematica

Davide Iaconianni si fa notare per il suo talento unico: combina l’ingegneria con il comico, parlando tutte le lingue del mondo e cantando pure. A Milano, si ferma per strada e sorprende i passanti con imitazioni di accenti e frasi senza senso, lasciando tutti a bocca aperta. È diventato una figura curiosa sui social, dove mostra il suo modo originale di comunicare, mescolando matematica e humour in modo tutto suo.

Milano – Su Instagram (e non solo) è "L'uomo che parla tutte le lingue del mondo " e le canta pure: ferma le persone per strada e le spiazza a colpi di accenti, cadenze e frasi nonsense. Davide Iaconianni, 25 anni, in arte Davide Comedy, è un comico-ingegnere. Laurea triennale in Ingegneria matematica al Politecnico di Milano, magistrale in Ingegneria Biomedica col massimo dei voti, 120mila seguaci su Instagram, video da decine di milioni di visualizzazioni e una p assione per la stand-up comedy: «La mia parte più razionale fa sempre i conti con quella più artistica». Partiamo dalla matematica.

