Alphadjo Cisse, il giovane talento di Treviso, si prepara a cambiare passo. Classe 2006, ha già fatto notizia per le sue prestazioni a Catanzaro, dove si è confermato come uno dei migliori in Serie B. Ora, il suo nome vola verso il Milan, che sta per ufficializzare il suo trasferimento. Cisse sogna in grande: vuole giocare in Champions e, perché no, mettere le mani sulla patente. La sua strada sembra tutta in discesa, e i tifosi lo seguono con entusiasmo.

"Il mio cognome è Alfagio". Un po’ dj e un po’ secret agent, Alphadjo Cisse (si pronuncia senza accento) è pronto per grandi avventure. Il Milan è pronto a prenderlo per 8 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra che vale il prezzo del suo piede da ph 5.5 - per punizioni sensibili - e del suo scatto esplosivo. E così l'Italia sembra poter trattenere un pezzo pregiato della baby nextgen azzurra, evitando un altro trasferimento all'esterdove i ragazzi li fanno giocare nei big match e nelle coppe europee. In questo caso l’Olanda. Cisse non è altissimo (181 centimetri), ma è massiccio e forte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Alphadjo Cisse, il bambino d'oro di Treviso che sogna la Champions e la patente

Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un'offerta sorprendente.

