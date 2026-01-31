Chi è Alessandro Tulli il compagno di Carolina Marconi | Ho affrontato due aborti ora pensiamo all’adozione

Carolina Marconi ha raccontato di aver dovuto interrompere il percorso di procreazione assistita dopo due tentativi falliti. La showgirl ha parlato di come abbia affrontato momenti difficili, tra aborti e speranze spezzate, e ora pensa all’adozione. Durante la trasmissione ‘Storie al bivio’, ha condiviso il suo dolore e la volontà di costruire una famiglia in modo diverso.

“Ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita, dopo due tentativi falliti”. Carolina Marconi ospite a ‘Storie al bivio’ da Monica Setta, nella puntata che andrà in onda sabato 31 gennaio su Rai 2, ha parlato del difficile percorso della maternità. “Essendo una ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale”, ha spiegato l’attrice che ha affrontato e sconfitto un tumore al seno. La prima gravidanza era arrivata subito: “Sono rimasta incinta al primo colpo e avevo già fatto il video, io e il mio compagno ( Alessandro Tulli, ndr) eravamo al settimo cielo”. Ma la gravidanza si è interrotta, così come la seconda: “Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo aver affrontato due aborti, Carolina Marconi ha deciso di riprendere la cura ormonale.

Dopo aver affrontato un tumore, Carolina Marconi apre il suo cuore.

