Charli XCX mette in dubbio la sua partecipazione al nuovo film di James Bond. La cantante britannica ha detto di non sentirsi adatta a scrivere una canzone per il celebre agente segreto. Al momento, non ha ancora deciso se accettare l’incarico, anche se l’idea di lavorare sulla colonna sonora del prossimo film non la convince del tutto.

La cantante britannica è dubbiosa sulla possibilità di lavorare ad una colonna sonora per il prossimo capitolo cinematografico dedicato al personaggio di Ian Fleming. Il franchise di 007 è ricco di riferimenti pop musicali, e in passato star del calibro di Madonna, Adele, Sam Smith, Billie Eilish, Paul McCartney e Tina Turner hanno lavorato alle musiche della saga cinematografica sul personaggio di Ian Fleming. Una delle musiciste e compositrici più apprezzate e acclamate del momento è senza dubbio Charli XCX, che ha lavorato di recente alle musiche di Cime tempestose diretto da Emerald Fennell, e intervistata al The Julia Cunningham Show ha espresso la propria opinione sulla possibilità di lavorare al franchise di 007. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Charli XCX frena su 007: "Non credo di essere fatta per una canzone di James Bond"

Dopo le riprese di Dune 3, Denis Villeneuve si dedica alla fase di pianificazione del prossimo film di 007.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

