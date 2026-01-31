C’è Posta per Te 2026 | anticipazioni e ospiti della quarta puntata 31 gennaio

Questa sera su Canale 5 torna C’è Posta per Te, con la quarta puntata della stagione 2026. L’appuntamento è alle 21,45, e i fan del programma di Maria De Filippi potranno scoprire nuove storie e sorprese. La trasmissione, che va in onda dal 2000, continua a raccogliere consensi e a mettere in scena emozioni forti.

Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di C'è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri.

