Cdo lancia MaestrIA | l’Academy per gli imprenditori dell’intelligenza artificiale
Ieri mattina Compagnia delle Opere ha presentato ufficialmente MaestrIA, un’Academy pensata per gli imprenditori delle PMI che vogliono capire come usare l’intelligenza artificiale in modo responsabile. L’obiettivo è aiutare le aziende a sfruttare le opportunità della tecnologia senza rischi.
Ieri mattina Compagnia delle Opere ha ufficialmente lanciato “Academy MaestrIA”, un nuovo percorso di formazione ideato per accompagnare imprenditori e figure apicali delle PMI nell’utilizzo responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. La presentazione dell’iter formativo si è svolta alla presenza di importanti figure di riferimento nel settore: Paolo Casadei, CEO Zal Telecomunicazioni, Emanuele Frontoni, docente presso l’Università politecnica delle Marche, Ginevra Maiocchi, Head of EMEA GWS Account Managers e Anastasia Marcozzi, Strategic Partnerships Development Manager, Davide Sommacampagna, Manager of Partner Engineering, e Paolo Montemurro, Digital Transformation Manager di Rekordata.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Compagnia delle Opere
