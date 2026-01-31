CD Mirandes-Malaga lunedì 02 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Jabatos con le spalle al muro

Questa sera alle 20:30 il CD Mirandes affronta il Malaga in una partita decisiva. I padroni di casa sono in grande difficoltà, con soli 17 punti in 23 gare e il morale sotto i tacchi. La squadra si trova ormai in una situazione critica e non può più permettersi errori. La pressione è tutta sulle spalle del Mirandes, che cerca punti per risalire la china, mentre il Malaga vuole approfittarne per consolidare la sua posizione in classifica.

Il CD Mirandes è alle corde, il margine di errore, con 17 punti in 23 partite, ormai è molto basso e la classifica di Segunda Division la possiamo vedere tutti. Se vuole avere qualche chance deve fare più punti in casa, due vittorie in undici sono poche (ma c'è qualcosa da dire su questo), per.

