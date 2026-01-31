Causa legale contro WhatsApp | Meta può entrare nelle chat e spiare le nostre conversazioni
Una causa legale internazionale accusa Meta di poter entrare nelle chat e spiare le conversazioni degli utenti, nonostante la crittografia end-to-end. La denuncia sostiene che la società potrebbe accedere ai messaggi privati, mettendo a rischio la privacy di milioni di persone. La vicenda sta facendo discutere molto e potrebbe portare a nuovi controlli sulla tutela dei dati.
Una causa legale internazionale accusa Meta di poter accedere ai messaggi privati nonostante la crittografia end-to-end. Gli esperti restano scettici, ma il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza delle piattaforme.🔗 Leggi su Fanpage.it
