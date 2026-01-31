Cau di Castelsangiovanni come funzionerà il servizio

Il nuovo Centro di assistenza e urgenza di Castelsangiovanni aprirà ufficialmente lunedì 2 febbraio alle 8 del mattino. È un servizio pensato per rispondere alle richieste di salute urgenti dei cittadini, che potranno rivolgersi in qualsiasi momento, 24 ore su 24. La struttura si inserisce in una rete già esistente di punti di assistenza, con l’obiettivo di offrire un aiuto più rapido e efficace a chi ne ha bisogno.

Un servizio dove il cittadino trova una risposta ai propri bisogni di salute urgenti 24 ore su 24. Alla vigilia dell’apertura del Centro di assistenza e urgenza (Cau) di Castelsangiovanni, prevista per lunedì 2 febbraio alle 8, ecco come funzionerà la struttura, che rafforza la rete dei punti già.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Castelsangiovanni urgenza Apre il Cau di Castelsangiovanni, lunedì 2 febbraio l’inaugurazione Questa mattina alle 8, a Castelsangiovanni, apre ufficialmente il nuovo Centro di assistenza e urgenza (Cau) dell’ospedale della Val Tidone. Altri sei mesi di contratto per i medici dei CAU, "Servizio fondamentale" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Castelsangiovanni urgenza Argomenti discussi: Apre il Cau di Castelsangiovanni (al posto del Pronto soccorso), lunedì 2 febbraio l’inaugurazione; Pronto il nuovo Cau all'ospedale di Castel San Giovanni, lunedì 2 febbraio l'inaugurazione; In maggio l’inagurazione dell’ex clinica Belvedere, cresce l’adesione agli screening oncologici. Cau di Castelsangiovanni attivo dal 2 febbraio, ecco come funzioneràUn servizio dove il cittadino trova una risposta ai propri bisogni di salute urgenti 24 ore su 24. Alla vigilia dell’apertura del Centro di assistenza e ... piacenzasera.it Apre il Cau di Castelsangiovanni, lunedì 2 febbraio l’inaugurazioneAlle 8 di lunedì 2 febbraio apre il Centro di assistenza e urgenza (Cau) dell’ospedale della Val Tidone. Con l’avvio del servizio, si completa la programmazione provinciale condivisa con la Conferenza ... ilpiacenza.it Avvia l’attività il Centro di assistenza e urgenza (Cau) dell’ospedale della Valtidone - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.