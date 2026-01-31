L’aeroporto di Chicago ha deciso di ricordare Catherine O’Hara, protagonista di Mamma, ho perso l’aereo. La struttura ha esposto un omaggio alla star scomparsa, celebrando il suo ruolo nel film che ha fatto la storia.

L'aeroporto di Chicago in cui furono girate le iconiche sequenze del classico di Chris Columbus ha pubblicato un omaggio alla star scomparsa. In seguito alla notizia della scomparsa di Catherine O'Hara, l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago ha pubblicato sui social un toccante omaggio all'amata attrice, per celebrare il suo famoso ruolo di Kate McCallister in Mamma, ho perso l'aereo. Gli account social dell'aeroporto hanno pubblicato un fermo immagine del film che mostra la famiglia McCallister che si affretta a raggiungere il terminal per evitare di perdere l'aereo per Parigi, una scena rimasta nell'immaginario del pubblico di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Catherine O’Hara: l’aeroporto di Chicago omaggia la star di Mamma, ho perso l’aereo

Approfondimenti su Chicago Airport

#Catherine-O'Hara || La nota attrice canadese Catherine O'Hara è morta a 71 anni nella sua casa di Los Angeles.

Catherine O’Hara, la famosa attrice canadese, è morta a 71 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chicago Airport

Argomenti discussi: Catherine O'Hara è morta, la star di Mamma, ho perso l'aereo e Schitt's Creek aveva 71 anni; Addio a Catherine O’Hara, l'attrice di Mamma ho perso l'aereo e Beetlejuice; Addio a Catherine O’Hara: la madre di Mamma, ho perso l’aereo. Aveva 71 anni; È morta l’attrice Catherine O’Hara.

Catherine O'Hara aveva la destrocardia, cosa è la rara malattia che l'attrice ha scoperto da adultaCatherine O'Hara, l'iconica attrice di Hollywood, è morta venerdì all'età di 71 anni. La star di ... msn.com

Morta Catherine O’Hara, la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo. Aveva 71 anniL'attrice, che ha iniziato la sua carriera al teatro di improvvisazione Second City in Canada, è morta venerdì, come confermato dai suoi rappresentanti a Vanity Fair. vanityfair.it

Semplicemente Catherine O'Hara. #film #picoftheday #ciakeazione #cinema #newscinema #regista #instacinema #instafilm #movies #moviescenes #moviereview #movie #moviequotes #movienight - facebook.com facebook

Addio a Catherine O'Hara. L'attrice canadese nota al pubblico internazionale, fra gli altri, per Mamma ho perso l'aereo (interpretava la madre del piccolo protagonista impersonato da Macaulay Culkin) e per la popolare serie comedy di Netflix Shitt's Creek, è x.com