Catherine O’Hara è morta a 71 anni iconica protagonista di Mamma Ho Perso L’Aereo

Catherine O’Hara, famosa per il suo ruolo in *Mamma ho perso l’aereo*, è morta a 71 anni. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua presenza sul set e il talento comico. L’attrice aveva lasciato un segno indelebile nel cinema e nella televisione, diventando un’icona per generazioni di spettatori.

Catherine O’Hara, l’attrice che ha inciso per sempre nella memoria collettiva con il ruolo della madre di Kevin McCallister in *Mamma ho perso l’aereo*, è morta all’età di 71 anni. La notizia è stata resa nota poche ore fa da fonti autorevoli, senza tuttavia fornire dettagli ufficiali sulle cause del decesso. Secondo quanto riferito, i vigili del fuoco di Los Angeles sono intervenuti all’alba, alle 4:48 del mattino, in una residenza nel quartiere di Brentwood, dove l’attrice era stata trovata in gravi condizioni. È stata trasportata in ospedale, ma non è sopravvissuta. La sua scomparsa ha colpito immediatamente il mondo dello spettacolo, soprattutto dopo che il suo ex compagno d’avventura sul set, Macaulay Culkin, ha condiviso un commovente messaggio di addio, definendola “Mamma” e ricordando il tempo che avrebbe voluto ancora trascorrere con lei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

