La Lazio batte il Genoa 3-2 all’Olimpico in una partita piena di emozioni. Cataldi segna il rigore decisivo all’ultimo minuto, portando a casa tre punti importanti in chiave scudetto. Isaksen e Cataldi sono stati decisivi nel risultato, mentre Martín ha fatto fatica in difesa.

La Lazio ha superato il Genoa per 3-2 in un’emozionante sfida all’Olimpico, chiusa all’ultimo minuto da un rigore di Cataldi che ha regalato tre punti fondamentali in chiave scudetto. La partita, valida per la 23esima giornata di Serie A, si è giocata in un’atmosfera pesante, con il pubblico del San Paolo biancocelesti assente per una protesta organizzata dai tifosi in seguito alle decisioni societarie. Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio teso, con il portiere Provedel che ha salvato la Lazio da due occasioni da rete del Genoa, grazie a colpi di Colombo. La ripresa ha subito acceso il match: Isaksen, in forma strepitosa, ha sfiorato il vantaggio e, pochi minuti dopo, si è fatto espellere il rigore che ha portato al primo gol, trasformato da Pedro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cataldi e Isaksen spingono il Lazio a vittoria sul Genoa, Martín in difficoltà in difesa

Nel finale di partita, Danilo Cataldi segna su rigore e permette alla Lazio di battere il Genoa 3-2.

Nel match tra Lazio e Genoa, Cataldi si fa notare per la sua freddezza, ricevendo un 7 in pagella.

Argomenti discussi: Genoa, che beffa: Cataldi firma il 3-2 Lazio al 100? dopo una gran rimonta.

Cataldi al 100esimo regala i tre punti alla LazioCinque gol e tre rigori al Var, tutto nella ripresa. A Ponte Milvio i tifosi biancocelesti manifestano contro Lotito ... rainews.it

Lazio-Genoa 3-2, le pagelle: Cataldi (6,5) decisivo, Isaksen (7) il migliore in campo, Martín (4) disastrosoIn un Olimpico deserto, la Lazio ha ritrovato i tre punti. Nell'anticipo della 23a giornata di Serie A, i biancocelesti hanno ospitato il Genoa, ... msn.com

In campo per LAZIO-GENOA Cronaca LIVE #BUONGIORLAZIO https://www.facebook.com/share/p/1AatW7JunJ/ S.S. Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic(K), 34 Gila, 25 Provstgaard, 73 Lu.Pellegrini; 24 Taylor, 32 Cataldi, 26 Bašic; 18 Isaksen, 27 D.Mal - facebook.com facebook

Primo tempo anomino della #Lazio poi una ripresa più di squadra. #Taylor si muove bene #Isaksen il migliore. Il #Genoa sta bene in campo e sempre in partita. #Cataldi firma pesante. #LazioGenoa 3-2 x.com