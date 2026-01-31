Castelsangiovanni il 3 febbraio chiuso il centro prelievi
Martedì 3 febbraio il centro prelievi dell’ospedale di Castelsangiovanni resterà chiuso. Il motivo è il trasloco del servizio nella nuova sede. I pazienti dovranno quindi programmare diversamente le loro visite.
Il Centro prelievi dell’ospedale di Castelsangiovanni sarà chiuso martedì 3 febbraio per consentire il trasloco del servizio nella nuova sede. Durante la giornata non saranno effettuati prelievi in libero accesso. Da mercoledì 4 febbraio, l’attività riprenderà regolarmente nella nuova sede al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Castelsangiovanni Centro
Poliambulatorio di Oria: da febbraio più prestazioni nel centro prelievi
Il poliambulatorio di Oria amplia i servizi offerti nel centro prelievi.
Apre il Cau di Castelsangiovanni, lunedì 2 febbraio l’inaugurazione
Questa mattina alle 8, a Castelsangiovanni, apre ufficialmente il nuovo Centro di assistenza e urgenza (Cau) dell’ospedale della Val Tidone.
Ultime notizie su Castelsangiovanni Centro
Argomenti discussi: Castelsangiovanni, il 3 febbraio chiuso per trasloco il centro prelievi dell'ospedale; Dal 2 febbraio anche Castel San Giovanni avrà il Cau per i pazienti meno gravi; Pronto il nuovo Cau all'ospedale di Castel San Giovanni, lunedì 2 febbraio l'inaugurazione; Castello, cambio di sede per il Centro prelievi di viale 2 Giugno.
Castelsangiovanni, il 3 febbraio chiuso il centro prelieviIl Centro prelievi dell’ospedale di Castelsangiovanni sarà chiuso martedì 3 febbraio per consentire il trasloco del servizio nella nuova sede. Durante la giornata non saranno effettuati prelievi in ... ilpiacenza.it
Castelsangiovanni, il 3 febbraio chiuso per trasloco il centro prelievi dell'ospedaleA partire da mercoledì 4 febbraio il Centro prelievi riprenderà regolarmente l’attività nella nuova collocazione: blocco C, piano -1 dell’ospedale ... ilpiacenza.it
“L'Italia è ancora #cristiana”: la #PrimaPagina de #ilNuovoGiornale n. 3/2026 è dedicata all'incontro del 5 febbraio all'oratorio del Corpus Domini di Piacenza, organizzato dal nostro settimanale. Con #padreFrancescoRapacioli, superiore generale del #PIME - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.