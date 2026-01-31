Castello di Santa Severa la Regione smentisce la chiusura | garantita la continuità dei servizi

La Regione ha fatto sapere che il Castello di Santa Severa non chiuderà. Non ci sono rischi di interruzioni nei servizi e tutto continuerà come prima. La notizia circolava da giorni, ma ora è ufficiale: il castello resterà aperto e funzionante.

Santa Marinella, 31 gennaio 202 – Non c'è alcun rischio di chiusura per il Castello di Santa Severa ( leggi qui ). A chiarirlo è la Regione Lazio, che in una nota ufficiale smentisce le notizie di stampa circolate nelle ultime ore su una possibile sospensione delle attività del complesso monumentale a causa delle difficoltà nella gestione della biglietteria. Secondo quanto comunicato, LAZIOcrea, soggetto gestore del Castello per conto della Regione, attiverà una propria biglietteria per garantire la piena fruibilità di tutti gli spazi, compresi i musei. Una soluzione che consentirà di assicurare continuità al servizio nelle more della stipula della nuova convenzione con il Comune di Santa Marinella.

