Castelli | Restituire prospettive e un futuro al territorio | ricostruzione è anche questo

I comuni del cratere si preparano a ricostruire, guardando avanti con determinazione. Dopo anni di difficoltà e danni, i cittadini vogliono restituire un senso di prospettiva e un futuro al territorio. La strada non sarà facile, ma la voglia di ripartire è forte e visibile nelle parole di chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di eventi passati. Ora, l’obiettivo è voltare pagina e ricostruire con coraggio.

I comuni del cratere guardano al futuro. E lo fanno con la forza di chi in questi anni ne ha passate tante sulla propria pelle e merita di tornare a guardare al domani con speranza e forza. Proprio per questo il progetto Civitas Appeninica ha una valenza importante e potrebbe essere un trampolino per il territorio. Il Secolo d’Italia ne ha parlato in una intervista esclusiva con uno degli promotori e ideatori dell’iniziativa, il commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, Guido Castelli Senatore Castelli, il 2026 si è aperto con la città dell’Aquila Capitale Italiana della Cultura, a sottolineare la grande forza di un territorio che si è preso per mano e si è rialzato dopo essere stato messo in ginocchio dal terremoto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Castelli: “Restituire prospettive e un futuro al territorio: ricostruzione è anche questo” Approfondimenti su Castelli Paolo Puglia, paese per giovani? Un convegno per parlare di futuro, territorio e prospettive Obiettivo ricostruzione: il commissario Castelli incontra i sindaci dei comuni terremotati del 2023 Il commissario Guido Castelli ha incontrato i sindaci dei comuni terremotati dell’Emilia-Romagna, chiamati a collaborare nella ricostruzione dopo il sisma del 18 settembre 2023. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Castelli Paolo Argomenti discussi: Farmaci: Bpco, a breve in Italia rimborso per il primo biologico mirato; I numeri della Civitas Appenninica nella corsa a Capitale europea della cultura 2033. Il commissario Castelli: E' la sfida di un popolo. Sisma 2016, Castelli La ricostruzione è anche restituire prospettiva e futuro ai territoriNe parla in un'intervista al Secolo d'Italia il commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, Guido Castelli ... italpress.com Castelli: “Restituire prospettive e un futuro al territorio: ricostruzione è anche questo” x.com Via libera dell’Ufficio ricostruzione al progetto per il restyling. Castelli: "Intervento complessivo per restituire piena sicurezza". . facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.